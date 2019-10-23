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Ласицкене с рекордом выиграла Всемирные военные игры

09:17
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.

С третьей попытки Ласицкене взяла высоту 2,01 метра. В этом году 26-летняя спортсменка стала чемпионкой мира, став первой в истории прыгуньей в высоту, которой удалось выиграть мировое первенство трижды.

Соревнования в Ухане завершатся 27 октября. В медальном зачете Всемирных военных игр российская сборная занимает второе место, завоевав 28 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград. Лидерство у Китая.

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