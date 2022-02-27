Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене за три недели до старта зимнего чемпионата мира в Белграде находится в ужасном физическом и психологическом состоянии. По ее словам, перенесенное в конце января простудное заболевание очень сильно отразилось на подготовке к сезону.

«Форма набирается очень тяжело, состояние мышц не самое лучшее, но на сегодняшний день я делаю все, что могу, и даже больше, — цитирует ТАСС Ласицкене. — В последние дни мое физическое и психологическое состояние ужасно. Мне до сих пор сильно аукается болезнь, которая была у меня месяц назад. Мы очень много в этом сезоне пропустили, время потеряно в плане подготовки к сезону».

В воскресенье на зимнем чемпионате России, который проходил в Москве, Ласицкене заняла третье место с результатом 1,92 метра. Победу одержала Анна Чичерова (1,94).

«Сегодня я выжимала из себя все, что могла. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Сейчас в планах у меня тренировки и набор формы до того уровня, который максимально возможен. Но так, как сейчас, я не чувствовала себя никогда», — добавила спортсменка.

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.

«Я не загадываю на будущее, просто знаю, что должна тренироваться, у меня есть еще на это силы. Тренировки, тренировки и тренировки. Никто не знает, что будет завтра. Никто не знает, что вообще будет», — заключила Ласицкене.