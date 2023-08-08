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Сегодня, 14:10

Прыгун Лысенко рассказал о желании установить мировой рекорд

Виктория Кравченко
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Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко на чемпионате России ответил на вопрос о возможности установить мировой рекорд.

«Я, конечно, иду к этому. Это мечта каждого спортсмена. Думаю, для этого у меня есть все. Буду стараться.

Мне нравится прыгать у нас в России, но на международных стартах из-за конкуренции были бы другие результаты. Мы бы уже ближе подошли к мировому рекорду", — рассказал Лысенко в эфире «Россия 24».

6 августа Лысенко показал результат 2,33 метра на чемпионате России в Челябинске, второе место занял Илья Иванюк (2,23). Третьим стал Матвей Тычинкин, который уступил Иванюку по попыткам (2,23).

Данил Лысенко
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