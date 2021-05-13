Ласицкене получила британскую визу и выступит на этапе «Бриллиантовой лиги»

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила в четверг британскую въездную визу, которая была необходима для участия 23 мая в этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Мария сегодня получила въездную визу в Великобританию, — цитирует ТАСС Назарову. — Все было сделано оперативно, и теперь нет никаких препятствий для ее участия в британском этапе Бриллиантовой лиги. Она отправится в Гейтсхед из Германии, где 21 мая начнет летний сезон».

В четверг получил британскую въездную визу и личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

В планах Ласицкене также участие в Кубке Федерации, который пройдет в Сочи 29 мая. 1 июня чемпионка мира должна выступить на международном турнире во французском Монтре.