Московский полумарафон перенесен на неопределенный срок
Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесен на неопределенный срок. Команда Бегового сообщества приостановила подготовку забега из-за эпидемиологической обстановки, а также с учетом рекомендаций региональных властей.
«Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами.
Нам искренне жаль, что мы нарушили ваши планы, и осознаем, что регистрация на забег — это не просто стартовый взнос. Это мотивация для тренировок, месяцы подготовки и надежды на успешный финиш», — говорится в сообщении организаторов забега.
Полумарафон должен был пройти на территории олимпийского комплекса «Лужники». Новая дата мероприятия будет объявлена позже.
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