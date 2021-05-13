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Московский полумарафон перенесен на неопределенный срок

20:20
Московский полумарафон.
Московский полумарафон.
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Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесен на неопределенный срок. Команда Бегового сообщества приостановила подготовку забега из-за эпидемиологической обстановки, а также с учетом рекомендаций региональных властей.

«Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами.

Нам искренне жаль, что мы нарушили ваши планы, и осознаем, что регистрация на забег — это не просто стартовый взнос. Это мотивация для тренировок, месяцы подготовки и надежды на успешный финиш», — говорится в сообщении организаторов забега.

Полумарафон должен был пройти на территории олимпийского комплекса «Лужники». Новая дата мероприятия будет объявлена позже.

Дополнительная информация:

https://moscowhalf.runc.run/

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