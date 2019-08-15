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Ласицкене планирует завершить сезон на Военных играх в Китае

15 августа 2019, 16:54
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене планирует завершить сезон выступлением на Всемирных военных играх в Китае. Об этом сообщила сама спортсменка.

— У меня есть большое желание выступить на Всемирных военных играх в Китае и завершить этим стартом летний сезон, — цитирует Ласицкене ТАСС. — Могут ли участвовать в этом турнире российские легкоатлеты? Насколько я знаю, Международная федерация военного спорта сейчас занимается этим вопросом.

Всемирные военные игры пройдут в Ухани (Китай) с 18 по 27 октября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6766883

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