Ласицкене планирует завершить сезон на Военных играх в Китае
15 августа 2019, 16:54
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене планирует завершить сезон выступлением на Всемирных военных играх в Китае. Об этом сообщила сама спортсменка.
— У меня есть большое желание выступить на Всемирных военных играх в Китае и завершить этим стартом летний сезон, — цитирует Ласицкене ТАСС. — Могут ли участвовать в этом турнире российские легкоатлеты? Насколько я знаю, Международная федерация военного спорта сейчас занимается этим вопросом.
Всемирные военные игры пройдут в Ухани (Китай) с 18 по 27 октября.