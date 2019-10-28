Ласицкене планирует открыть новый сезон 29 января

Лучшая легкоатлетка Европы 2019 года Мария Ласицкене, специализирующаяся в прыжках в высоту, планирует открыть олимпийский сезон 29 января выступлением на турнире в немецком Коттбусе. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

— Первый турнир в следующем сезоне у Марии пройдет в Коттбусе 29 января, — цитирует ТАСС Назарову. — Также она планирует выступить на всех этапах Зимнего мирового тура, в программе которых есть женские прыжки в высоту. Уже сейчас можно говорить, что это будут турниры в Карлсруэ (31 января) и Глазго (15 февраля). Не исключено, что женскую высоту включат в программу и других этапов тура.

По словам менеджера, Ласицкене до старта зимнего чемпионата мира также планирует принять участие в ряде других зарубежных турниров, которые не входят в Зимний тур.

— Полная ясность в этом вопросе наступит уже после Нового года, — отметила Назарова. — Если говорить про российские турниры, то Мария обязательно выступит на зимнем чемпионате страны, — продолжила Назарова. — У нее есть также большое желание побороться за награды московского турнира «Битва полов». Что касается «Русской зимы», то этот турнир тоже ей интересен, но все будет зависеть от того, впишется ли он в планы Марии.