Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале поделилась восторгом от выступления под российским флагом и гимном на всемирных военных играх.

— В этом году всемирные военные игры проходили очень поздно, сезон затянулся на пять месяцев, — рассказала Ласицкене. — Поэтому для меня особенная отрада и гордость, что я выиграла с таким результатом. Для легкой атлетики это очень поздно. Но самое крутое было то, что впервые за четыре года я слушала гимн на пъедестале, пробежала круг почета. Я так оторвалась.