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Ласицкене — о выступлении под российском флагом на всемирных военных играх: «Я так оторвалась»

09:52
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Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале поделилась восторгом от выступления под российским флагом и гимном на всемирных военных играх.

— В этом году всемирные военные игры проходили очень поздно, сезон затянулся на пять месяцев, — рассказала Ласицкене. — Поэтому для меня особенная отрада и гордость, что я выиграла с таким результатом. Для легкой атлетики это очень поздно. Но самое крутое было то, что впервые за четыре года я слушала гимн на пъедестале, пробежала круг почета. Я так оторвалась.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=VewUWHN-oEU&feature=youtu.be

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