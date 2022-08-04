Маркарян выиграла чемпионат России в метании копья с сотрясением мозга

Легкоатлетка Вера Маркарян выиграла чемпионат России в соревнованиях по метанию копья. Она показала результат 58,31 метра.

Второе место заняла Виктория Червякова (55,75). Тройку замкнула Майя Богатырева (55,51).

Отметим, что Маркарян заняла первое место с сотрясением мозга после падения с самоката, которое случилось в начале недели перед вылетом на турнир.

«Перед вылетом в Чебоксары со мной случилось маленькое ДТП, скажем так. Но, главное, жива и наполовину здорова, руки-ноги целы, и то хорошо. Я ехала на самокате, меня подрезали, и я упала. Уже не хочу вспоминать, кто был виноват, главное, что я победила на чемпионате России, а остальное заживет.

У меня случилось сотрясение, я два дня лежала и не вставала. Но мыслей пропустить сегодняшний старт у меня не было, это, наверно, из-за моих бойцовских спортивных качеств», — приводит слова Маркарян ТАСС.

Маркарян стала четырехкратной чемпионкой России.