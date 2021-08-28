Ласицкене квалифицировалась в финал «Бриллиантовой лиги»
17:53
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Она все равно квалифицировалась в финал соревнований.
По результатам пяти этапов Ласицкене набрала 20 очков (россиянка участвовала в трех). Ранее в финал квалифицировались прыгун в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.
Финал «Бриллиантовой лиги» состоится 8-9 сентября в Цюрихе.
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