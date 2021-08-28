Ласицкене квалифицировалась в финал «Бриллиантовой лиги»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Она все равно квалифицировалась в финал соревнований.

По результатам пяти этапов Ласицкене набрала 20 очков (россиянка участвовала в трех). Ранее в финал квалифицировались прыгун в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Финал «Бриллиантовой лиги» состоится 8-9 сентября в Цюрихе.