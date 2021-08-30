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Тимановская сообщила, что вынуждена взять паузу в тренировках из-за травмы шеи

09:32
Кристина Тимановская. Фото Instagram
Кристина Тимановская. Фото Instagram

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своем Instagram рассказала, что возьмет паузу в тренировках из-за травмы шеи.

Девушка опубликовала пост, в котором подробно рассказала о своем повреждении.

«К сожалению я вынуждена констатировать тот факт, что мне придется взять паузу в тренировках из-за травмы в шее. Любое движение вызывает у меня боль и самое важное сейчас — это пройти курс реабилитации и снова вернуться в строй», — написала Тимановская.

Спортсменка призналась, что получила травму на Играх в Токио.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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