Тимановская сообщила, что вынуждена взять паузу в тренировках из-за травмы шеи

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своем Instagram рассказала, что возьмет паузу в тренировках из-за травмы шеи.

Девушка опубликовала пост, в котором подробно рассказала о своем повреждении.

«К сожалению я вынуждена констатировать тот факт, что мне придется взять паузу в тренировках из-за травмы в шее. Любое движение вызывает у меня боль и самое важное сейчас — это пройти курс реабилитации и снова вернуться в строй», — написала Тимановская.

Спортсменка призналась, что получила травму на Играх в Токио.