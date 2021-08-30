Тимановская сообщила, что вынуждена взять паузу в тренировках из-за травмы шеи
09:32
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своем Instagram рассказала, что возьмет паузу в тренировках из-за травмы шеи.
Девушка опубликовала пост, в котором подробно рассказала о своем повреждении.
«К сожалению я вынуждена констатировать тот факт, что мне придется взять паузу в тренировках из-за травмы в шее. Любое движение вызывает у меня боль и самое важное сейчас — это пройти курс реабилитации и снова вернуться в строй», — написала Тимановская.
Спортсменка призналась, что получила травму на Играх в Токио.
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