Легкоатлетка Клишина пожелала победы сборной России в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Российская легкоатлетка Дарья Клишина через Instagram пожелала победы сборной России по пляжному футболу в полуфинальном матче ЧМ против команды Швейцарии.
«На чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в четвертьфинале наша сборная в крутой игре выиграла у испанцев. Сегодня полуфинал. Желаю ребятам победы над сборной Швейцарии! Вперед!», — написала Клишина.
Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 28 августа, и начнется в 18:00 мск. В другом полуфинале встретятся Япония и Сенегал.
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 29 августа.
Напомним, 30-летняя Клишина получила травму 1 августа во время квалификации в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц.
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