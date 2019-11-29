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Курбатов сменил Мастеркову на посту председателя Федерации легкой атлетики Москвы

29 ноября 2019, 18:44

Олег Курбатов назначен пост главы Федерации легкой атлетики Москвы. Он сменил двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову.

— Сегодня на конференции, после того как Светлана Мастеркова под нажимом собравшихся подала в отставку с поста председателя, было принято решение безотлагательно провести выборы нового руководителя. Большинством голосов на этот пост был выбран Олег Курбатов, возглавлявший московскую федерацию до 2011 года, — приводит ТАСС слова одного из делегатов отчетной конференции организации.

Курбатов возглавлял Федерацию легкой атлетики Москвы с 1998 по 2011 год, а также занимал пост вице-президента ВФЛА в 2000-2004 и 2008-2015 годах.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7230681

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