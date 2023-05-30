Клишина заявила, что у нее стало меньше рекламных предложений

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала своем заработке.

«Рекламных предложений, чего греха таить, стало меньше, чем в те времена, когда активно выступала. Контракты чаще всего зависели от моих спортивных результатов в прямой пропорции. Сейчас вектор немного поменялся. Активно занимаюсь продвижением канадского бренда по производству одежды для занятий фитнесом. Продвигаю коллекцию, названную моим именем, участвуя во всех стадиях процесса. Мне это интересно. Хватает ли денег от рекламы? Я не была транжирой и создала определенную подушку безопасности. Сегодняшние доходы от рекламы рассматриваю как приятный довесок», — приводит слова Клишиной РИА «Новости Спорт».

Клишина является вице-чемпионкой мира-2017 по прыжкам в длину, а также двукратной чемпионкой Европы в помещении по прыжкам в длину.