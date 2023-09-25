Украинская легкоатлетка Магучих: «Для нас Бубки сейчас не существует»

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выступила с критикой в адрес олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея Бубки.

По словам Магучих, она гордится Бубкой как спортсменом, но не испытывает к нему симпатии, поскольку он открыто не выражал свою позицию по конфликту России и Украины.

«Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует», — приводит слова Магучих РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

В 1988 году Бубка завоевал золото на Олимпиаде в Сеуле. Он является шестикратным чемпионом мира и четырежды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира в закрытом помещении.

В 2001 году Бубке присвоили звание Героя Украины.