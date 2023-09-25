Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 16:34

Украинская легкоатлетка Магучих: «Для нас Бубки сейчас не существует»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ярослава Магучих.
Фото Global Look Press

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выступила с критикой в адрес олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея Бубки.

По словам Магучих, она гордится Бубкой как спортсменом, но не испытывает к нему симпатии, поскольку он открыто не выражал свою позицию по конфликту России и Украины.

«Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует», — приводит слова Магучих РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

В 1988 году Бубка завоевал золото на Олимпиаде в Сеуле. Он является шестикратным чемпионом мира и четырежды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира в закрытом помещении.

В 2001 году Бубке присвоили звание Героя Украины.

Источник: РИА «Новости»
легкая атлетика
Сергей Бубка
Ярослава Магучих
19
Читайте также
Кризис «Трактора» разрастается? В команде полно мастеров, но она продолжает проигрывать
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России в послании Пашиняна
Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете «Почты России»
Bloomberg заявил о возможном появлении нового союзника Москвы в Европе
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клишина: «Решив рожать, я потеряла полмиллиона долларов. Минимум»
Новости
RSS RSS
Все новости