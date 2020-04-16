Клишина рассказала о своей жизни в США

Российская легкоатлетка Дарья Клишина в прямом эфире Instagram рассказала о своей жизни в США. Она отметила, что в Америке очень сильно пропагандируется патриотизм.

— Почему плохо? Везде есть свои плюсы, свои минусы. Ко всему можно привыкнуть. Если что-то не нравится, можно привыкнуть и жить своей жизнью.

— Многие помнят Задорнова с его «ну тупыыые»! Это так?

— Нет, просто у них абсолютно другая культура, другая система обучения. В Америке очень сильно пропагандируется патриотизм. Они мало знают об окружающем мире, только о своей стране.

— Но про Россию знают?

— Знают. Но они знают и про то, что у нас медведи по улицам ходят. От пропаганды во всем мире никуда не избавиться. Мы живем в такое время, что об этом все равно услышишь. Не по телевизору, так в интернете, не в интернете, так на улице.