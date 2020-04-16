Российская легкоатлетка Дарья Клишина в прямом эфире Instagram высказалась по поводу получения российским нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным американского паспорта. По ее мнению, это правильное решение для хоккеиста, если ему так комфортнее.

— В чем можно упрекать Малкина? Человек 8 лет живет в Штатах, играет в «Питтсбурге». Если этот документ заставит себя чувствовать комфортнее, то почему нет? Меньше русским он от этого не станет, — сказала Клишина.