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Клишина — об американском паспорте Малкина: «Меньше русским он от этого не станет»

20:21
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина в прямом эфире Instagram высказалась по поводу получения российским нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным американского паспорта. По ее мнению, это правильное решение для хоккеиста, если ему так комфортнее.

— В чем можно упрекать Малкина? Человек 8 лет живет в Штатах, играет в «Питтсбурге». Если этот документ заставит себя чувствовать комфортнее, то почему нет? Меньше русским он от этого не станет, — сказала Клишина.

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