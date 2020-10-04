Китата выиграл Лондонский марафон, Кипчоге прервал семилетнюю победную серию

Эфиоп Шура Китата выиграл юбилейный 40-й Лондонский марафон. 24-летний бегун преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут 41 секунду.

Вторым стал Винсент Кипчумба из Кении, отставший на 1 секунду, тройку замкнул соотечественник Китаты Сисай Лемма, отставание которого от победителя составило 4 секунды.

Кениец Элиуд Кипчоге показал восьмой результат и не смог выиграть марафон впервые с 2013 года. С тех пор он выиграл все восемь элитных марафонов, в которых принимал участие.

У женщин победа досталась кенийке Бриджит Косгей (2:18.58), в тройку вошли американка Сара Халл (3,3 секунды отставания) и еще одна представительница Кении Рут Чепнгетич (3,7).

В этом году марафон прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.