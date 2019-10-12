Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики пробежал марафон менее, чем за два часа. Дистанцию в 42 километра 195 метров олимпийский чемпион-2016 преодолел за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Забег прошел в Вене.

Напомним, что официальный рекорд в марафоне, признаный ИААФ, также принадлежит 34-летнему Кипчоге — 2:01.39. Это время он показал в Берлине в 2018 году.