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Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее, чем за два часа

11:33

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики пробежал марафон менее, чем за два часа. Дистанцию в 42 километра 195 метров олимпийский чемпион-2016 преодолел за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Забег прошел в Вене.

Напомним, что официальный рекорд в марафоне, признаный ИААФ, также принадлежит 34-летнему Кипчоге — 2:01.39. Это время он показал в Берлине в 2018 году.

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