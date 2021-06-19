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Кения не взяла на Олимпиаду олимпийского чемпиона, которого обвиняют в педофилии

19:52
Консеслус Кипруто. Фото Instagram
Консеслус Кипруто. Фото Instagram

Лучший бегун мира на 3000 метров с препятствиями последних пяти лет Консеслус Кипруто не поедет на Олимпиаду в Токио в составе сборной Кении.

В субботу 26-летний спортсмен не сумел завершить квалификационный забег в Найроби, как и три предыдущих в 2020 году. Тем не менее, у кенийцев была возможность включить прославленного атлета в состав, но, вероятно, были также учтены сложные личные обстоятельства Кипруто. Олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира (2017, 2019) находится под следствием по обвинению в сексуальной связи с 15-летней девушкой. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

Также в заявку сборной Кении в Токио не попал чемпион мира в беге на 1500 метров Тимоти Черуйот. Этот звездный бегут во время квалификации в Найроби впервые за четыре года не попал на своей коронной дистанции в Топ-2. В отборе Черуйот пришел к финишу только четверым, уступив полторы секунды победителю Чарльзу Симоту, и после завершения забега заметно хромал.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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