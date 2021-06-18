Нигерийская бегунья показала на стометровке второй результат в истории

Нигерийка Блессинг Окагбаре во время олимпийского отбора в Лагосе шокировала легкоатлетическое сообщество результатом в 10,63 секунды на стометровке.

Это второе время в истории женского спринта — быстрее бежала только американка Флоренс Гриффит-Джойнер на Олимпиаде-1988 (10,49). Правда, и в июне этого года Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки также завершила 100-метровый забег за 10,63.

Что касается суперрезультата 32-летней Блессинг Окагбаре, то он не будет засчитан как рекорд Африки, поскольку попутный ветер в 2,7 метра в секунду превышал норму. Тем не менее, нигерийка сделала серьезную заявку на медаль Токио-2020. На Играх в Рио и на ЧМ-2017 Блесссинг на стометровке не сумела пробиться в финал. У Окагбаре есть серебро ОИ-2008 в прыжках в длину.