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Нигерийская бегунья показала на стометровке второй результат в истории

12:58

Нигерийка Блессинг Окагбаре во время олимпийского отбора в Лагосе шокировала легкоатлетическое сообщество результатом в 10,63 секунды на стометровке.

Это второе время в истории женского спринта — быстрее бежала только американка Флоренс Гриффит-Джойнер на Олимпиаде-1988 (10,49). Правда, и в июне этого года Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки также завершила 100-метровый забег за 10,63.

Что касается суперрезультата 32-летней Блессинг Окагбаре, то он не будет засчитан как рекорд Африки, поскольку попутный ветер в 2,7 метра в секунду превышал норму. Тем не менее, нигерийка сделала серьезную заявку на медаль Токио-2020. На Играх в Рио и на ЧМ-2017 Блесссинг на стометровке не сумела пробиться в финал. У Окагбаре есть серебро ОИ-2008 в прыжках в длину.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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