Семеня снова не добежала до олимпийского минимума на дистанции 5000 метров

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семена провалила еще одну попытку квалифицироваться на Олимпиаду в Токио на непрофильной для себя дистанции в 5000 м.

На турнире в немецком Регенсбурге 30-летняя южноафриканка показала результат 15.57,12, что на 47,12 медленнее норматива для попадания на Игры-2020. В конце мая на турнире в Дурбане Кастер преодолела «пятерку» за 15.32,15, но теперь значительно ухудшила свои секунды, финишировав лишь четвертой. Нужное время необходимо показать до 29 июня, но Семеня верит, что результат ее последней попытки в Льеже 30 июня тоже будет засчитан, сообщает Yahoo Sports.

Кастер отказалась от выступления на коронной дистанции в 800 м, поскольку по правилам World Athletics должна снизить естественный уровень тестостерона в своем организме при помощи гормональных препаратов. После их приема у Семени падают результаты, кроме того, она считает необходимость пить лекарства без медицинской необходимости нарушением своих прав.

Попытка южноафриканки добиться отмены правила WA в судах закончилась неудачей — она подала апелляцию в Европейский суд по правам человека, но он навряд ли ЕСПЧ успеет рассмотреть дело до Игр-2020. При этом ограничения WA по уровню тестостерона не распространяются на женские дистанции короче 400 метров и длиннее 1500 метров.