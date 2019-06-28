Из-за травмы Шубенков пропустит этап "Бриллиантовой лиги" в США

Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков в беге с барьерами пропустит этап "Бриллиантовой лиги" в американском Стэнфорде.

– Незадолго до вылета нам казалось, что все пошло на поправку. Но в день вылета у Сергея поднялась температура. Обследование показало, что у него идет воспалительный процесс в колене, видимо, какая-то грязь все-таки попала в рану. Сейчас Сергею прописали пятидневный курс антибиотиков, в течение всего этого времени ему нельзя тренироваться, поэтому он вынужден пропустить старт в США, – цитирует ТАСС тренера спортсмена Сергея Клевцова.

– Решение об участии в следующих турнирах будет принято через три-четыре дня.

Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава в результате падения на предыдущем этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко.