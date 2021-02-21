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Сидорова установила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

19:39
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Анжелика Сидорова победила на всероссийском фестивале прыжков с шестом, установив лучший результат сезона в мире.

Сидорова показала результат 4 метра 90 сантиметров. До этого лучший результат сезона принадлежал американке Сэнди Моррис (4,88 м).

29-летняя Сидорова является чемпионкой мира и Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95

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