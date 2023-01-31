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Сегодня, 19:22

Источник: сборная Швеции может бойкотировать чемпионат Европы по легкой атлетике в Турции

Виктория Кравченко
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Сборная Швеции может бойкотировать чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Турции из-за напряженной ситуации между странами, сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на Expressen.

Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. До этого он получил у шведских властей разрешение на проведение акции.

Также он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании и у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230131/sport-1848782513.html
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