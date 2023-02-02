Ласицкене будет участвовать во Всероссийских соревнованиях «Кубок губернатора Краснодарского края»

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Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, кто примет участие в XVI всероссийских соревнованиях «Кубок губернатора Краснодарского края».

На турнир заявлены Мария Ласицкене, Кристина Макаренко, Александр Лесной, Артем Примак и многие другие.

Турнир пройдет 4 февраля, участвовать будет 150 спортсменов из 15 субъектов России. Соревнования пройдут в 12 видах программы.