Источник: ИААФ не восстановит членство ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), утверждает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Заседание совета ИААФ проходит в Монако.

Накануне глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин провел встречу с главной рабочей группы Руне Андерсеном, чтобы обсудить восстановление российской организации в ИААФ.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года после допингового скандала в российском спорте. Легкоатлетам из России разрешалось выступать на турнирах под эгидой ИААФ только в нейтральном статусе при получении соответствующего разрешения в индивидуальном порядке.