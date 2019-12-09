Искандер Ядгаров: «Лично мне флаг не нужен. Важно, чтобы санкции минимально коснулись чистых спортсменов»

Победитель московского марафона-2019 Искандер Ядгаров в резкой форме высказался по поводу санкций ВАДА в отношении России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

«Нас лишили флага вполне справедливо и заслуженно. Мы привыкли дурить себя, но с западом такие шалости не прокатили, — написал Ядгаров в Instagram. — Поднимать российский спорт теперь придется любителям, а восстанавливать репутацию — следующему поколению спортсменов и чиновников. Надеюсь, они будут поумнее и почестнее предыдущих.

Судьба флага и гимна меня не особо беспокоит — лично мне флаг не нужен. Мне важно, чтобы новые санкции минимально коснулись чистых спортсменов (то есть меня). Осенью я был уверен, что никаких проблем с получением нейтрального статуса у меня не возникнет и спокойно строил планы на будущее, но не тут-то было. Сначала свалилось «дело Лысенко» с последующей заморозкой нейтральных статусов, а теперь и вовсе РУСАДА лишилась своей аккредитации. Последнее может сильно усложнить процедуру получения статуса для тех, кто раньше состоял в национальном пуле тестирования (например, меня), так как национального пула как такового больше нет.

До Севильи чуть больше двух месяцев, а я даже не знаю, имеет ли смысл регистрироваться на забег (без нейтрального статуса бежать там нельзя)".

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн