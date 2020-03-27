Исинбаева стала кандидатом в члены комиссии спортсменов ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева вошла в список кандидатов на включение в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует сайт организации.

Среди претендентов также находится чемпионка мира в эстафете 4х400 м Татьяна Чебыкина. От взрослой возрастной группы в список вошли Тимофей Чалый (бег с барьерами), Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов и Мария Аглицкая (все — бег). От юниоров среди претендентов — бегуны Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.

Кандидатуры будут рассмотрены и утверждены на ближайшем заседании президиума ВФЛА 31 марта.

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