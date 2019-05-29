Исинбаева рассказала, что будет присутствовать на Олимпиаде в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что обязательно будет на Олимпийских играх-2020 в Токио. Она также добавила, что приедет туда не в качестве профессиональной спортсменки.

Спортсменка рассказала об этом в ответ на вопрос одного из пользователей Инстаграма.

– Как насчет Токио? Вдруг вы решитесь.

– В Токио 2020 буду обязательно, но не в качестве профессиональной спортсменки. Я бы с радостью, но всему свое время.

Напомним, Исинбаева завершила карьеру в августе 2016 года. Она является двукратным олимпийским чемпионом и обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.