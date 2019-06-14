ИААФ опровергла слова Шляхтина, что России обещали вернуть флаг к ЧМ

Представители ИААФ опровергли информацию о том, что давали гарантии восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики к чемпионату мира-2019, сообщает AP. Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что ему дали обещание вернуть России флаг и гимн к ЧМ-2019, который пройдет в Катаре с 28 сентября по 9 октября.

"России не давали никаких обещаний. ИААФ продолжит подтверждать право спортсменов участвовать в чемпионате мира через комиссию по допинг-контролю, до тех пор, пока условия восстановления не удовлетворят рабочую группу и совет ИААФ", - говорится в сообщении представителей Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

ВФЛА была лишена членства в ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике в ноябре 2015 года. С 2017 года россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

В начале июня совет ИААФ продлил отстранение ВФЛА. Главными причинами решения назывались дело о причастности чиновников ВФЛА в подделке документов одного российского спортсмена (вероятно, Данила Лысенко), информация о том, что отстраненные за допинг тренеры продолжают работать с легкоатлетами РФ. Кроме того, в ИААФ ждут от ВАДА передачи данных спорстменов из Московской антидопинговой лаборатории.