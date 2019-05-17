ИААФ надеется до конца мая получить от ВАДА данные московской лаборатории

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) рассчитывает получить от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) данные московской лаборатории о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил российских легкоатлетах в течение двух ближайших недель.

Об этом сообщила сотрудник пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) Адития Кумар.

Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Янгер в четверг на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства заявил, что его отдел начал предоставлять международным федерациям пакеты доказательств, основанные на данных московской лаборатории, которые были получены в начале года.

- AIU пока ничего не получил от ВАДА, - цитирует ТАСС Кумара. - Однако мы поддерживаем с ними связь и надеемся получить данные системы управления лабораторной информацией (LIMS), полученные из московской лаборатории, в течение ближайших двух недель.