Худяков отобрался на чемпионат мира по рейтингу
Российский метатель диска Алексей Худяков смог отобраться на чемпионат мира, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.
Сообщается, что россиянин не выполнил норматив (65,00 м), но у него оставалась возможность отобраться по рейтингу. Сегодня Худякову пришло приглашение от ИААФ принять участие в главном старте сезона, и он ответил согласием. Алексей со своим лучшим результатом сезона 64,96 располагается на 27-м месте рейтинга мирового сезона, что позволило ему попасть в число 32 участников ЧМ.
В свою очередь, Владислав Панасенков (метание копья), который получил сегодня допуск к международным соревнованиям и имеет выполненный норматив, отказался от участия в чемпионате мира по состоянию здоровья (травма).
Чемпионат мира пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).