Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика

Глава World Athletics Коэ не считает, что спортсмены должны быть в приоритете на вакцинацию

23:14

Президент World Athletics Себастьян Коэ считает, что спортсмены не должны быть в приоритете на получение вакцины от коронавируса. Программа Healthy Athletes призывает вакцинировать спортсменов для безопасного проведения международных соревнований, включая Олимпиаду в Токио.

— Нужно быть более чуткими, есть и другие приоритеты, — цитирует Reuters Коэ. — Мы осознаем, что в обществе есть более уязвимые люди, и мы хотим быть уверены, что им будет уделено как можно больше заботы.

Не уверен, что спорт должен быть в приоритете. С другой стороны, я хотел бы, чтобы вакцина была доступной, и спортсмены могли ее использовать.

Но я не думаю, что моя работа — говорить людям, что они должны или не должны делать. У каждого свой взгляд на ситуацию.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир