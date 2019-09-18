Ганус раскритиковал ВФЛА в иностранном СМИ накануне конгресса ИААФ

Накануне конгресса ИААФ генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью L'Equipe раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По его словам, в ходе расследования были выявлены нарушения антидопинговых правил.

— Я призвал к отставке руководителей федерации, — сказал Ганус. — Мы сотрудничаем с ИААФ, мы проводим расследование. Масштаб отклонений просто сумасшедший! Проблема носит системный характер. Потому что есть доказательства вмешательства вышестоящей власти. Есть люди, которые выступают против моей работы. Например, министр спорта защищал и продолжает поддерживать Дмитрия Шляхтина в качестве руководителя ВФЛА. Пока мы не будем честны сами с собой, международное сообщество не сможет снять санкции с России. Мы остановим эту катастрофу, если признаем, что наказание неизбежно и никто не уклонится от ответственности.

Напомним, что ВФЛА была отстранена от всех международных соревнований с ноября 2015 года, когда разразился допинговый скандал. ИААФ в очередной раз проанализирует прогресс в антидопинговой работе России на заседании 23 сентября в преддверии чемпионата мира в Дохе, который пройдет с 27 сентября по 6 октября. На турнире 29 российских спортсменов выступят в нейтральном статусе по индивидуальному допуску.