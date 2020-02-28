Евгений Юрченко избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС.
За Юрченко проголосовали 53 человека, против — семь, трое воздержались. Юрченко был единственным кандидатом на пост главы ВФЛА.
Минспорт РФ в конце января приостановил государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, и наделить рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) правом проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА сложил полномочия.
Дополнительная информация: