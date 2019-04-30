Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в интервью "Большому спорту" рассказала, сколько зарабатывает в месяц. По словам двукратной чемпионки мира, в легкой атлетике заработок зависит от результатов спортсмена.

– Сколько зарабатывает лучшая спортсменка в мире в олимпийском виде спорта?

– Все просто – зарплата, ставки, призовые. Параллельно выступаю за Московскую область и Кабардино-Балкарию. И за ЦСКА. Nike меня поддерживает, выплачивает гонорары за результат. От него все зависит, это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных. Вместе со всем может набежать 250 тысяч в месяц, это не так много. Из этих денег нужно вычесть зарплаты менеджеру и тренеру, так что на деле сумма куда меньше, чем указывают на официальных сайтах турниров.