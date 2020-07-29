«Есть надежда запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда». Советник главы ВФЛА надеется, что удастся избежать бана

Новый советник главы ВФЛА Максим Журило считает, что у России есть шансы избежать полного бана.

— У нас есть надежда запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, дав Совету WA понять, что мы готовы сотрудничать, — цитируют «Известия» Журило. — Мы собрали комиссию по восстановлению ВФЛА, куда вошли генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, представители ОКР и Минспорта. На верхнем уровне российского спорта все сходятся во мнении, что надо вести активную работу по взаимодействию, наладить диалог с WA. Понятно, что шансов на положительное решение Совета не так много, мы готовы к самым серьезным санкциям. Если нам пойдут навстречу, это будет важный шаг на пути к восстановлению ВФЛА. Как всё будет на деле — узнаем 30-го вечером.