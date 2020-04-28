«Если клуб состоит из дров, это не тренер виноват, правильно?» Шубенков о Семине и признании его лучшим тренером года

Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков шуточно прокомментировал резонансное решение присудить Юрию Семину звание лучшего тренера года по версии Федерации спортивных журналистов России. Напомним, что «Серебряную лань» тренер «Локомотива» получил по итогам прошлого года.

— Ривалдо говорил, что в футболе тренер — это 10 процентов успеха. В легкой атлетике сколько?

— Наверное, 70. Вот смотрите, к нам иногда приходят люди из других групп. Результат у них давно стоит. И в первый же год работы с Клевцовым они начинают расти. Я не помню, чтобы хотя бы кто-то пришел к нему, и не добавил в результатах.

— Как отнеслись к тому, что «Серебряную лань» как лучшему тренеру года в прошлый раз присудили Юрию Семину, чей «Локо» провалил Лигу чемпионов? Губерниев вон разнес это решение.

— Не знаю. Вот вы сейчас говорили, что тренер в футболе — это 10 процентов успеха. А если результата нет, получается это только на 10 процентов вина тренера? И тогда, если клуб состоит из дров, уже не тренер виноват, правильно (смеется)? Заметьте, это не мои домыслы, а выводы из ваших слов. (Владимир Иванов)