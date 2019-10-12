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Элиуд Кипчоге: «Я счастлив, что мне удалось выбежать из двух часов»

12:58

Кениец Элиуд Кипчоге выразил надежду, что другие спортсмены также попытаются преодолеть марафонскую дистанцию быстрее, чем за два часа. Сегодня дистанцию в 42 километра 195 метров олимпийский чемпион-2016 преодолел за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Впервые в истории это удалось сделать менее, чем за два часа.

Забег прошел в Вене в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge.

— Я счастлив, что мне удалось выбежать из двух часов. Хочу вдохновить других людей и сказать им, что возможности каждого человека безграничны, — цитирует Кипчоге FP. — Надеюсь, что теперь другие атлеты также попытаются пробежать марафон быстрее, чем за два часа.

Могу сказать, что я устал. Это был тяжелый забег. Учтите, что пейсмейкеры входят в число лучших легкоатлетов в мире, и я ценю их работу. Это много значит для Кении.

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