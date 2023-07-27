Экс-спортсменка ЦСКА Купцова высказалась о словах Исинбаевой про «номинальное» звание майора

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в разговоре с «СЭ» высказалась о словах Елены Исинбаевой про получение звания майора ВС РФ.

Легкоатлетки давно дружат, их карьеры развивались параллельно, Купцова пришла в ЦСКА в том числе по примеру Исинбаевой.

— Как относиться к ее фотографиям в форме? Лично я не просто числилась в ЦСКА, а была заместителем начальника ЦСКА по спортивной части. Поясню для людей: если давать Лене характеристику как личности — она человек эмоциональный. Представьте, человек с трех лет занимается спортом, потратил на него всю жизнь. Только в 35 начала личную жизнь, создавать семью. И вдруг тебя начинают поливать грязью. Конечно, человек может обидеться и ответить.

Слово «номинальный», может быть, подобрано не очень удачно, но в чем смысл — все спортсмены ЦСКА имеют звания. Так повелось. Все те, кто комментирует сейчас Исинбаеву и среди депутатов Госдумы, прекрасно это знают. И все прекрасно понимают, что эти спортсмены не участвуют в военных действиях, не находятся на поле боя. У них другое поле боя — стадионы мира, они там защищают честь России.

Насколько я знаю, когда у Лены закончился спорт, также закончился и контракт с ЦСКА, эта история в прошлом. Звание подразумевает форму, согласна, я видела эти фотографии. Понятно, почему они разлетаются. Армия — лицо, символ страны, она отражает государство. Но не надо ставить Лену в один ряд с военными. Спорт и вооруженные силы — это два разных направления, которые в ЦСКА уживаются не без проблем, я знаю, о чем говорю. Моя работа была в том, чтобы найти баланс и все были довольны. И звания не даются просто так, за первенство двора, — а за великие достижения. И все спортсмены ими гордятся.

Мне кажется, что ввиду общей политической ситуации, в которой оказалась наша страна, решили прицепиться к яркой личности. Спортсменов в ЦСКА сотни и тысячи. Да, это военная организация. Но никто из них не командует полками. Они в других горячих точках — на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах, — объяснила Купцова.