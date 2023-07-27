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Сегодня, 10:15

Подруга Исинбаевой — о лишении стадиона ее имени: «Люди не защищают таким образом Россию, а наоборот»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в разговоре с «СЭ» высказалась о реакции на новости о Елене Исинбаевой в России.

В Дагестане лишили стадион имени спортсменки, ее фотографии пропали с сайтов партий и общественных движений. Легкоатлетки давно дружат, их карьеры развивались параллельно.

— Реакция какая-то молниеносная. От нее не дождался никто комментариев, и уже началось. Люди по своему непониманию или глупости играют на противоположную сторону. Они не защищают Россию таким образом, а наоборот.

Всем надо прийти в себя и понять, что идет сильнейшая политическая информационная борьба. Человек, которого все знают, попал в ее эпицентр. Другая сторона пользуется ситуацией. Пусть у нас люди вспомнят — она не заявляла о смене гражданства. Хотя уверена, была куча предложений, потому что даже у меня они были, — но мысли согласиться не возникло. Мы выступали за страну. Меня удивляет, как быстро поменялось общественное мнение — миллионы людей видели в ней кумира, и сейчас раскрутили какую-то статью непонятных людей, которые на этом зарабатывают. Вы же им таким образом помогаете! — воззвала Купцова.

Марина Купцова и&nbsp;Елена Исинбаева. «Почему она не может пользоваться честно заработанным?» Подруга Исинбаевой защищает Елену

легкая атлетика
Елена Исинбаева
Марина Купцова
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