Подруга Исинбаевой объяснила ее эмиграцию

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в разговоре с «СЭ» высказалась о жизни Елены Исинбаевой в Испании. Легкоатлетки давно дружат, их карьеры развивались параллельно.

— Елена написала, что она — человек мира. Понимаю, любую фразу можно понять так, как хочешь. Но ее действительно знают во всем мире. Обвинять ее в том, что она за рубежом? Мы всю жизнь за рубеж ездили, это особенность профессии. У меня самой куча фотографий за границей. Мы весь мир объехали. Она что-то бросила здесь? Да она основное количество времени пребывала в Волгограде. Мы дружим всю жизнь. Она ездила ко мне, я — к ней. И она приглашала меня домой, в Волгоград. Никогда не было мысли — приезжай ко мне в Монако!

Когда она приносила медали, то была гордость. Причем она всегда шла с российским флагом! Ее не видели с другим флагом. Тогда она была героиней, а сейчас — только претензии. Дочь Исинбаевой занимается там теннисом. Это же нормально!

Эту историю пытаются с той стороны раскачать. Кто эту статью написал? Испанские СМИ? Допустим, вы правы и им просто нужны клики, а это не какой-то заказ. Мне кажется, все равно не без этого. Но люди хорошо выполнили свою работу, рейтинг издания поднялся туда, где не был никогда, — сказала Купцова.