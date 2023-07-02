Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 22:18

Экоактивисты вышли на дорожку во время забега на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Экоактивисты вышли на дорожку во время забега на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Фото Скриншот трансляции.

На седьмом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Стокгольме протестующие попытались сорвать забег на 400 метров с барьерами у мужчин.

Три девушки встали на колени на беговой дорожке и развернули два плаката во время мужского забега, мешая спортсменам на финише. Эта «акция» не помешала норвежцу Карстену Вархольму стать победителем.

Бриллиантовая лига проходит с мая по сентябрь 2023 года. Всего пройдет 15 этапов, 7 из которых уже завершены.

0
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Данил Лысенко повторил лучший результат сезона в мире
Новости
RSS RSS
Все новости