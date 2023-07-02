Экоактивисты вышли на дорожку во время забега на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

На седьмом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Стокгольме протестующие попытались сорвать забег на 400 метров с барьерами у мужчин.

Три девушки встали на колени на беговой дорожке и развернули два плаката во время мужского забега, мешая спортсменам на финише. Эта «акция» не помешала норвежцу Карстену Вархольму стать победителем.

Бриллиантовая лига проходит с мая по сентябрь 2023 года. Всего пройдет 15 этапов, 7 из которых уже завершены.