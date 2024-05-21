Паралимпиец из Ирана посвятил медаль чемпионата мира погибшему президенту Раиси

Победитель паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике из Ирана Амир Хосейн Алипур посвятил свою награду погибшему в результате крушения вертолета президенту страны Эбрахиму Раиси, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал IRIB.

Иранский спортсмен завоевал золотую медаль в финале турнира 2024 года среди мужчин по метанию ядра и обеспечил себе первое место. Чемпионат проходит в Японии с 17 по 25 мая.

19 мая стало известно, что в иранской провинции Восточный Азербайджан потерпел крушение вертолет с президентом Ирана. Вместе с главой государства на борту вертолета также были министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие члены делегации.

Как позже сообщил Национальный олимпийский комитет Ирана, сборную страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже назовут в честь погибшего президента Эбрахима Раиси. Команда получит название «Хадем ар-Реза», что значит «слуга имама Резы».