Домовенок Бафик стал талисманом Белорусской федерации легкой атлетики

Талисманом Белорусской федерации легкой атлетики стал домовенок по имени Бафик. Об этом сообщает Instagram организации.

«Знакомьтесь, это Бафик! — говорится в сообщении. — Он милыи?, добрыи?, отзывчивыи? домовенок, а еще он талисман Белорусскои? федерации легкои? атлетики! Теперь Бафик будет всем нам, нашим спортсменам, тренерам и болельщикам верным другом, помощником и самым преданным поклонником! А еще скоро вы сможете встретиться с ним вживую».