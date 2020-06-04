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Домовенок Бафик стал талисманом Белорусской федерации легкой атлетики

21:51

Талисманом Белорусской федерации легкой атлетики стал домовенок по имени Бафик. Об этом сообщает Instagram организации.

«Знакомьтесь, это Бафик! — говорится в сообщении. — Он милыи?, добрыи?, отзывчивыи? домовенок, а еще он талисман Белорусскои? федерации легкои? атлетики! Теперь Бафик будет всем нам, нашим спортсменам, тренерам и болельщикам верным другом, помощником и самым преданным поклонником! А еще скоро вы сможете встретиться с ним вживую».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CBAa0WPH_CE/

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