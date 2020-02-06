Дарья Клишина: «Надо привезти домой олимпийскую медаль»

Вице-чемпионка мира-2017 Дарья Клишина дала большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметила, что мечтает завоевать медаль в Токио-2020.

— Впереди — ваш главный сезон в карьере? С Лондоном-2012 не получилось, перед Рио все шло кувырком, а теперь есть шанс вписать свое имя в олимпийскую историю.

— Да, я полностью отдаю себе отчет в этом. Не думаю, что останусь до следующей Олимпиады, в планах повыступать год-два после Токио.

Конечно, сделаю все, что в моих силах, чтобы завоевать олимпийскую медаль летом. Ради этого и тренируюсь. Хочется самореализации. Я знаю, что потенциал у меня есть. Главное — оставаться здоровой, остальное — не проблема. Никто пока не нагнетает.

— Сейчас я начну.

— Вот только вы. Если серьезно, не съедаю себя мыслями о соревнованиях задолго до их начала. Иначе можно сгореть. Думать об Олимпиаде буду, когда выйду на квалификацию.

— Как должен закончиться 2020-й, чтобы вы сказали: «Это был крутой год»?

— Надо привезти домой олимпийскую медаль. (Владимир Иванов)

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