Дарья Клишина: "Если я живу в США и занимаюсь у американского тренера, это не означает, что я забываю откуда родом"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью "СЭ" рассказала, что не собирается менять российское гражданство на американское. Она также добавила, что не забывает, откуда она родом.

– Вы пропустили два зимних сезона, летний. Казалось бы, столько времени прошло. Но сейчас возвращаетесь, а ВФЛА по-прежнему на особом положении и наши спортсмены выступают в нейтральном статусе.

– Да, это все уже слишком затянулось. Хотелось бы видеть какие-то перемены. Особенно в преддверии таких больших стартов, как чемпионат мира и Олимпийские игры. Помимо хорошего результата в этом сезоне я надеюсь услышать российский гимн на стадионе.

– Вы уже пять лет живете вне России и можете посмотреть на ситуацию несколько отстраненно. Понимаете, почему это все так долго длится?

– Мое личное мнение: мало чего делалось, когда это только началось. В ноябре 2015 года, когда все закручивалось, не было предпринято каких-то серьезных действий, чтобы купировать ситуацию. Все пустили на самотек и процесс так затянулся. Мне кажется, если бы большая и резкая работа была проделана мгновенно, нам всем сейчас было бы проще.

– Верите, что к Дохе ситуация изменится?

– Надеюсь. Но с ИААФ что-то прогнозировать достаточно сложно.

– Американцы известны своей патриотичностью. У многих на домах флаги. Вы тоже любите российскую символику, все помнят вашу резиночку в цветах триколора на чемпионате Европы в Белграде. В Атланте у вас висит, скажем, флаг на стене?

– Мне не нужна дополнительная символика для напоминания, что я из России. И так это всегда помню. Дома мы разговариваем только на русском. В Америке у меня много русскоговорящих друзей. Так что какие-то дополнительные атрибуты – это лишнее. В душе я всегда буду русским человеком. У меня гражданство России и менять его на американское я не собираюсь. Если я живу в США и занимаюсь у американского тренера, это не означает, что я забываю откуда родом. (Владимир Иванов)

Дарья Клишина: "У меня российское гражданство и менять его на американское я не собираюсь"