Чичерова заявила, что ее не проинформировали о причинах отказа в нейтральном статусе

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова заявила, что ей пока не объяснили причины отказа в нейтральном статусе, позволяющем участвовать в международных соревнованиях. Таким образом, она пропустит чемпионат мира-2019.

— ИААФ пока не проинформировала меня о причинах отказа, — цитирует Чичерову ТАСС. — Конечно, очень жаль, не самая лучшая новость, но я была готова к любому исходу. Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы.

Чемпионат мира пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар). Чичерова — олимпийская чемпионка 2012 года.