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Чемпион с наркоманским прошлым задержан за распитие алкоголя в общественном месте

09:20
Луво Маньонга. Фото Instagram.
Луво Маньонга. Фото Instagram.

Южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга, призер Олимпиады-2016 и чемпион мира-2017, задержан в городке Каяманди на западе ЮАР за нарушение местного закона о самоизоляции и распитие спиртных напитков в парке, сообщает BBC.

29-летний спортсмен должен явиться в суд 29 июня или добровольно заплатить штраф в размере 2500 рэндов (около 143 долларов США).

Пикантность ситуации в том, что Маньонга в 2012 году сдал положительный допинг-тест на наркотики и потом долго лечился от метамфетаминовой зависимости. Вернуться в спорт он сумел благодаря поддержке властей страны, которые теперь подвергаются жесткой критике со стороны болельщиков, сообщает BBC.

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