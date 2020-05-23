Чемпион с наркоманским прошлым задержан за распитие алкоголя в общественном месте

Южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга, призер Олимпиады-2016 и чемпион мира-2017, задержан в городке Каяманди на западе ЮАР за нарушение местного закона о самоизоляции и распитие спиртных напитков в парке, сообщает BBC.

29-летний спортсмен должен явиться в суд 29 июня или добровольно заплатить штраф в размере 2500 рэндов (около 143 долларов США).

Пикантность ситуации в том, что Маньонга в 2012 году сдал положительный допинг-тест на наркотики и потом долго лечился от метамфетаминовой зависимости. Вернуться в спорт он сумел благодаря поддержке властей страны, которые теперь подвергаются жесткой критике со стороны болельщиков, сообщает BBC.